Предстоящие на 19 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 19 апреля, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении с журналистами встретится министр Феликс Цолакян. Он представит реформы в этой сфере.

В Армении впервые проводится Международный форум женского предпринимательства. Председатель от Армении Всемирной ассоциации предпринимателей Армении Лилит Асатрян, члены рабочей группы конференции обсудят вопросы повестки дня, бизнес-встречи, установление новых связей.

С журналистами встретится член Верховного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. Он будет говорить о внутриполитических и внешнеполитических вопросах.

После отставки старосты села Зартонк страсти не утихают. Группа сельчан выступит с заявлением на пресс-конференции.

Какие проблемы есть в Армении в сфере ветеринарии, какие программы реализуются и каковы тенденции? На встрече с журналистами эти и другие вопросы обсудят руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Георгий Аветисян и руководитель программы “Развитие скотоводства на юге Армении” Карина Арутюнян.

В концертном зале Арама Хачатуряна состоится концерт Государственного камерного оркестра Армении и группы “5th Season”. Выступят известные и любимые музыканты Арто Тунчбояджян, Ваагн Айрапетян, Сам Сарья и Макар Новиков.

Чемпионат Европы Конфедерации независимых футбольных ассоциаций 2019 года проводится в Арцахе. Футбольные команды будут соревноваться на стадионах Степанакерта, Мартакерта, Мартуни и Аскерана. Сегодня на пресс-конференции министр образования, науки и спорта Арцаха Нарине Агабалян и заместитель председателя футбольного клуба ”Нагорный Арцах” - Мгер Аванесян представят подробности.

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