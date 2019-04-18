Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг была переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кандидатура Матвиенко была единственной, решение было принято единогласно. "Коллеги, спасибо за доверие", - сказала спикер Совфеда. Выборы председателя Совета проходят ежегодно в рамках сессии МПА СНГ.