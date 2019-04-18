Депутаты фракции “Мой шаг” предложат предпринять процесс конституционных изменений

Руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и несколько других депутатов выступят с предложением начать процесс конституционных изменений.

Как передает «Арменпресс», об этом Макунц заявила 18 апреля в ходе заседания Национального Собрания Армении.

“Отвечая на поднятые парламентской оппозицией вопросы, направленные на повышение парламентского контроля, сообщаю, что скоро я и несколько других депутатов из фракции “Мой шаг” выступим с предложением предпринять процесс конституционных изменений, целью которого наряду с другими вопросами будет и вопрос приглашения подведомственных премьер-министру и правительству органов на очередные заседания НС для ответов на вопросы депутатов. Таким образом, то, что в последнее время характеризовалось как невозможное или что-то, против чего парламентское большинство против, как видите, не соответствует действительности. Следовательно, несмотря на то, что желание вызвать Службу национальной безопасности, Полицию, Комитет по госдоходам на вопросы-ответы Национального собрания принадлежало нашим оппозиционным деятелям, предложение о совместной работе в этом направлении было сочтено нереалистичным. Поэтому, придавая важность общественной подотчетности указанных структур, мы сами инициируем принятие необходимых изменений для их приглашения в Национальное собрание”, - отметила Макунц.

На заседании Национального собрания 17 апреля руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц предложила фракциям “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” разработать единый законодательный проект для вызова Полиции и СНБ на вопросы-ответы в НС.