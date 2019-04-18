Кандидат в председатели КРОУ представил в НС свои приоритеты сферы

Кандидат в председатели Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян представил Национальному собранию свои приоритеты в сфере общественных услуг.

Как передает «Арменпресс», на заседании НС 18 апреля Баграмян отметил, что проявит абсолютную нетерпимость к хозяйствующим субъектам, допустившим нарушение закона.

“Комиссия, при сотрудничестве со всеми заинтересованными государственными структурами, своей ежедневной профессиональной работой должна впрячься в реализацию своей основной миссии - баланса интересов потребителей и регулирующих лиц. В случае утверждения моей кандидатуры я готов взять на себя ответственную должность руководителя независимой специализированной структуры. Деятельность комиссии я направлю на тарифную политику, либерализацию электроэнергетического рынка”, - отметил Баграмян.

Кандидат в председатели Комиссии по регулированию общественных услуг отметил также ряд других направлений, по которым будет работать в случае избрания.

Кандидатуру Гарегина Баграмяна на пост председателя КРОУ выдвинул премьер-министр Армении Никол Пашинян.