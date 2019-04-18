В Перу в связи со смертью экс-президента Гарсии объявили траур

Траур объявлен в Перу в связи с кончиной бывшего президента Перу Алана Гарсии (1985-1990, 2006-2011 годы), который покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в декрете главы перуанского государства Мартина Вискарры, опубликованном в среду в официальной газете южноамериканской страны El Peruano.

"Национальный траур продлится до пятницы 19 апреля", говорится в декрете. В нем отмечается, что все это время государственные флаги Перу будут приспущены на зданиях всех госучреждений, в расположении военных частей и на судах ВМС, а также на территории перуанских дипмиссий за границей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти Перу решили, что Гарсия будет похоронен в пятницу с президентскими почестями.

69-летний Гарсия скончался в среду в столичной больнице им. Казимира Уйоа в Лиме после того, как выстрелил себе в голову, когда к нему домой с ордером на арест прибыли сотрудники прокуратуры.