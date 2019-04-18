Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в четверг на острове Тайвань. Об этом сообщило Главное сейсмологическое управление КНР.

Ранее сообщалось о подземных толчках магнитудой 6,1, однако позже данные были скорректированы.

Согласно заявлению управления, землетрясение было зафиксировано в 13:01 по местному времени (08:01 мск) вблизи города Хуалянь в восточной части Тайваня.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако на размещенных в китайских соцсетях видео заметно, что во время землетрясения мебель в жилых домах двигалась, люстры и настенные картины раскачивались, окна заметно дрожали, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым землетрясениям.