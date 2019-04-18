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Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали из космоса


Первый снимок разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери опубликован в сети. Его выложили в Twitter-аккаунте космической программы ЕСпо мониторингу Земли Copernicus.

В посте отмечается, что снимок сделала PlanetLabs — американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В следующей публикации Copernicus разместил фото Нотр-Дама до пожара.

 

 




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