Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали из космоса

Первый снимок разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери опубликован в сети. Его выложили в Twitter-аккаунте космической программы ЕСпо мониторингу Земли Copernicus.

В посте отмечается, что снимок сделала PlanetLabs — американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В следующей публикации Copernicus разместил фото Нотр-Дама до пожара.