Названы победители World Car Awards 2019 года

Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн. Об этом сообщается на сайте премии World Car Awards.



Отмечается, что всего было разыграно 6 номинаций. Помимо "ягуара", взявшего три из них, был выбран лучший городской автомобиль, которым стал Suzuki Jimny,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лучший автомобиль класса люкс — Audi A7.

Лучший гиперкар года — McLaren 720S.

Отмечается, что впервые в истории премии один автомобиль смог взять сразу три номинации.