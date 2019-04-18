Европейские индексы - 17-04-19

МОСКВА, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.43% и составил 12153.07 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.62% и составил 5563.09 пункта, британский FTSE вырос на 0.02% и составил 7471.32 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1265.51 пункта.