Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

Европейские индексы - 17-04-19


МОСКВА, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.43% и составил 12153.07 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.62% и составил 5563.09 пункта, британский FTSE вырос на 0.02% и составил 7471.32 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1265.51 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации