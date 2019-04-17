Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства

Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил канал Telesur. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным телеканала, который ссылается на врачей, сердце политика трижды останавливалось.

Гарсия возглавлял Перу с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011.

Утром его пытались задержать в особняке в престижном районе Лимы Мирафлорес.

Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил, что полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в другую комнату.

Там полицейские обнаружили раненого Гарсию, после чего его доставили в больницу.

Президент Перу Мартин Вискарра выразил соболезнования в связи с кончиной Гарсии в Twitter.

Политика подозревали в участии в преступном сговоре и отмывании денег.

Кроме того, у прокуратуры есть улики, что Гарсия получил от бразильской строительной компании Odebrecht 100 тысяч долларов в качестве взятки.

В конце 2018 года Гарсия пытался получить политическое убежище в посольстве Уругвая, однако ему отказали.