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Начальник полиции Республики Арцах наградил Валерия Осипяна охотничьим оружием


Начальник Полиции Республики Арцах Игорь Григорян в связи со 101-й годовщиной полиции РА наградил начальника полиции РА, полковника полиции Валерия Осипяна охотничьим оружием. Как передает «Арменпресс», Григорян вручил награду Осипяну 16 апреля в ходе торжественного заседания по случаю 101-й годовщины полиции  Армении.

"За тесное сотрудничество с полицией Республики Арцах, значительный вклад в дело реализации поставленных перед полицией задач,  становления, развития полиции и  укрепления законности, и в ознаменование 101-ой годовщины полиции Армении, приказываю начальника полиции Республики Армения, полковника полиции Валерия Размиковича Осипяна наградить охотничьим огнестрельным гладкоствольным оружием модели  “Табар””,- сказано в тексте приказа.

Приказом начальника полиции Республики Арцах были награждены также и другие сотрудники системы Полиции РА.




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