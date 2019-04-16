Начальник полиции Республики Арцах наградил Валерия Осипяна охотничьим оружием

Начальник Полиции Республики Арцах Игорь Григорян в связи со 101-й годовщиной полиции РА наградил начальника полиции РА, полковника полиции Валерия Осипяна охотничьим оружием. Как передает «Арменпресс», Григорян вручил награду Осипяну 16 апреля в ходе торжественного заседания по случаю 101-й годовщины полиции Армении.

"За тесное сотрудничество с полицией Республики Арцах, значительный вклад в дело реализации поставленных перед полицией задач, становления, развития полиции и укрепления законности, и в ознаменование 101-ой годовщины полиции Армении, приказываю начальника полиции Республики Армения, полковника полиции Валерия Размиковича Осипяна наградить охотничьим огнестрельным гладкоствольным оружием модели “Табар””,- сказано в тексте приказа.

Приказом начальника полиции Республики Арцах были награждены также и другие сотрудники системы Полиции РА.