Самвел Тер-Саакян - в числе лидеров “Будапешт-Спринг”

В Венгрии близится к концу международный шахматный турнир “Будапешт Спринг”.

Как передает «Арменпресс», после поражения в стартовом туре Самвел Тер-Саакян одержал 5 побед подряд и в 7 туре сыграл вничью. Благодаря победам Тер-Саакян сравнялся с лидерами и за 2 тура до завершения турнира вместе с 5 другими шахматистами возглавляет турнирную таблицу.

Участвующий в турнире Арам Акопян уступает лидерам пол-очка.