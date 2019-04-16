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Самвел Тер-Саакян - в числе лидеров “Будапешт-Спринг”


В Венгрии близится к концу международный шахматный турнир “Будапешт Спринг”.

Как передает «Арменпресс», после поражения в стартовом туре Самвел Тер-Саакян одержал 5 побед подряд и в 7 туре сыграл вничью. Благодаря победам Тер-Саакян сравнялся с лидерами и за 2 тура до завершения турнира вместе с 5 другими шахматистами возглавляет турнирную таблицу.

Участвующий в турнире Арам Акопян уступает лидерам пол-очка.




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