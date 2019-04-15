В ереванском аэропорту «Звартноц» задержана женщина, разыскиваемая правоохранительными органами Германии

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела Полиции РА в аэропорту «Звартноц», 13 апреля в 07.00 после регистрации на рейс Ереван-Киев в ереванском аэропорту «Звартноц» была задержана 28-летняя Нвард О., которая с 22 марта разыскивалась правоохранительными органами Федеративной Республики Германии.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе полиции Армении, о поимке Нвард О. поставлены в известность НЦБ Интерпола в Армении и прокурор административного округа Малатия-Себастия.