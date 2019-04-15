Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы иметь с Турцией такой уровень отношений, как у Анкары с Москвой, и даже выше. Такое мнение он высказал в интервью турецкому агентству Anadolu, фрагменты которого приводит в понедельник агентство БелТА.

"А почему бы и нет? У России с вами сейчас очень добрые отношения, почему у нас должны с вами быть отношения не то что хуже, а ниже? Такого быть не должно. Поэтому мы с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом однозначно подтянем уровень наших отношений даже выше, чем у вас с Российской Федерацией ", - заявил Лукашенко.

По его словам, у Минска и Анкары много общих интересов, в частности, страны могут сотрудничать в IT-секторе, сфере технологий, химической и нефтехимической промышленности, производстве автомобильной техники. "Все это вам интересно. И мы уже пришли в Турцию, создаем там свои представительства, торговые дома, сервисные центры. Наша техника продвинута. Даже в сфере военно-технического сотрудничества, несмотря на то, что вы страна НАТО, а мы принадлежим к другому военно-политическому блоку - ОДКБ, мы нашли с вами точки соприкосновения и сотрудничаем", - заметил белорусский президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лукашенко отметил теплые, дружественные межличностные отношения с турецким лидером. "Мы называем друг друга братом, это была инициатива Реджепа Эрдогана, я его называю своим другом. По-разному, но всегда, как близкие, можно даже сказать, как родные люди, - отметил Лукашенко. - После определенных событий, которые пережила Турция - я не буду их сейчас называть - и в которые я невольно был вовлечен больше всего с подачи своего друга Реджепа Тайипа Эрдогана, мы стали еще ближе".

По словам Лукашенко, две страны поддерживают друг друга на всех международных площадках. "Мы строим очень хорошие отношения между мощной, богатой Турцией и очень важной здесь на севере страной Беларусью. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества, и в связи с этим наши отношения очень близкие и очень дружественные", - подчеркнул белорусский лидер.

На текущей неделе запланирован визит Лукашенко в Турцию.

Лукашенко также выразил полную поддержку политики Эрдогана по защите национальных интересов своей страны. "Я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает суверенитет и независимость. Точно такую же позицию я занимаю в Беларуси", - отметил он.