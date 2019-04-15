Мадонна анонсировала новый музыкальный альбом — видео

Мадонна анонсировала выход нового альбома. Пластинка получила название Madame X. Вместе с этим певица поделилась тизером песни, которая войдёт в будущий альбом. Об этом сообщает Stereogum.

В видео Мадонна рассказала, что Мадам Икс — это секретный агент, путешествующий по миру. Она меняет обличья, сражается за свободу, а также приносит свет во тьму. Также певица рассказала, что Мадам Икс — профессор, танцовщица, глава государства, наездница, домохозяйка, студент, мать, заключённая, дитя, монашка, певица, учительница, святая и шпион,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Дата выхода нового альбома пока не известна.