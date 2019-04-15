Служба принудительного исполнения с 8 по 12 апреля получила 3405 заявлений и писем
Служба принудительного исполнения с 8 по 12 апреля 2019 года получила 3405 заявлений и писем от физических и юридических лиц.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице службы в Facebook.
“В период с 8 по 12 апреля был дан ход 7 жалобам, адресованным главному принудительному исполнителю РА, а служба “Горячая линия” - 7 звонкам с жалобами.
С 8 по 12 апреля кабинет быстрого обслуживания, расположенный на первом этаже административного здания службы, посетили 1657 граждан”, - говорится в сообщении.
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