Служба принудительного исполнения с 8 по 12 апреля получила 3405 заявлений и писем

Служба принудительного исполнения с 8 по 12 апреля 2019 года получила 3405 заявлений и писем от физических и юридических лиц.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице службы в Facebook.

“В период с 8 по 12 апреля был дан ход 7 жалобам, адресованным главному принудительному исполнителю РА, а служба “Горячая линия” - 7 звонкам с жалобами.

С 8 по 12 апреля кабинет быстрого обслуживания, расположенный на первом этаже административного здания службы, посетили 1657 граждан”, - говорится в сообщении.