American Airlines продлила запрет на Boeing-737 Max до 19 августа

Американская авиакомпания American Airlines объявила о продлении срока отказа от использования самолетов Boeing-737 MAX до 19 августа. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNBC.

Отмене подлежат примерно 115 рейсов в день, что составляет около 1,5% всех авиаперевозок в летний период в США.

В настоящее время в распоряжении American Airlines имеется 24 лайнера Boeing-737 MAX.

Ранее компания продлила запрет до 5 июня.

Использование самолетов этого семейства запрещено повсеместно в США и в большинстве стран мира после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 MАX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди них трое россиян.