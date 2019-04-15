"Эпоха Аллы Пугачевой". Примадонна отмечает 70-летний юбилей

Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей. Примадонна отечественной эстрады решила встретить 70-летие одновременно и скромно, и с размахом: практически отказалась от интервью, но встретится с преданными поклонниками в Государственном Кремлевском дворце, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ровно десять лет назад артистка, чей стиль и карьера представляли эталон для миллионов советских, а затем и российских женщин, объявила о прекращении концертной деятельности. Несмотря на отсутствие "сольников" и гастролей, Пугачева продолжила появляться в сборных концертах и на страницах прессы. Поводами для последнего служат не только новые песни, но и события личной жизни певицы: брак с Максимом Галкиным и рождение двойняшек Елизаветы и Гарри.

Несмотря на поистине ажиотажный интерес журналистов и публики, накануне очередного юбилея Пугачева предпочла уйти в тень. Единственное интервью примадонна дала своему супругу и программе "Сегодня вечером" на Первом канале.