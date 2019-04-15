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Число погибших из-за торнадо в южных штатах США выросло до восьми человек


Число погибших в результате торнадо и сильных штормов в южных штатах США возросло до 8 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание USA Today.

Ранее сообщалось о двух погибших детях в штате Техас.

По данным газеты, основная часть торнадо прошла по штатам Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама. Сообщается о десятках пострадавших.

В одном из городов Техаса по меньшей мере 25 человек пострадали, из них 8 находятся в критическом состоянии. Еще 19 человек пострадали в Миссисипи.

Около 100 тысяч домов и коммерческих зданий остались без электричества из-за стихии, несколько человек числятся без вести пропавшими.

 




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