В ближайшие дни температура воздуха понизится на 10-12 градусов, ожидаются осадки, усиление ветра

Армения с 16 по 20 апреля будет находиться в зоне влияния циклона, который особенно активным будет 17 апреля. По сообщению Арменпресс, начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС РА - Гагик Суренян на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что с вечера16 апреля до 20 апреля на всей территории республики время от времени ожидаются осадки, а 17 апреля осадки станут интенсивнее и будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15-20 м / сек. Температура воздуха днем 16 - 17 апреля понизится на 10 - 12 градусов, 20 апреля - еще на 3-4 градуса.

Информация для агрономов: в ближайшие 5 дней в долинах и предгорных районах республики отрицательная температура не ожидается.