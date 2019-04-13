Порошенко намерен встретиться с Зеленским 14 апреля на Олимпийском стадионе в Киеве

В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

«14 апреля в 14։00 часов президент Украины Петр Порошенко будет на Олимпийском», - говорится в сообщении.

Порошенко неоднократно предлагал Зеленскому провести дебаты в "Олимпийском" 14 апреля в 14:00. Зеленский приглашал Порошенко также в "Олимпийский", но 19 апреля.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.