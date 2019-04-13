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Порошенко намерен встретиться с Зеленским 14 апреля на Олимпийском стадионе в Киеве


В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на ТАСС, об этом сообщила  пресс-служба Порошенко.

«14 апреля  в  14։00 часов президент Украины  Петр Порошенко  будет на  Олимпийском», - говорится  в  сообщении.

Порошенко неоднократно предлагал Зеленскому провести дебаты в "Олимпийском" 14 апреля в 14:00. Зеленский приглашал Порошенко также в "Олимпийский", но 19 апреля.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

 

 

 

 




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