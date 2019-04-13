Боксеры вышли в финал розыгрыша Кубка мира

Боксеры мужской и женской сборных Армении вышли в финал розыгрыша Кубка мира.

Как передает Арменпресс, на проходящем в Германии розыгрыше Кубка мира Ануш Григорян (51 кг) и Артур Ованнисян (49 кг) вышли в финал.

Соревнования в финале состоятся 13 апреля.

На розыгрыше Кубка мира Армению представляют 8 спортсменов.