Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Боксеры вышли в финал розыгрыша Кубка мира


Боксеры мужской и женской  сборных Армении   вышли в  финал розыгрыша  Кубка мира.

Как  передает Арменпресс, на  проходящем в  Германии розыгрыше  Кубка мира Ануш Григорян (51 кг) и Артур Ованнисян (49 кг) вышли в  финал.

Соревнования  в  финале состоятся  13 апреля.

На  розыгрыше  Кубка мира Армению представляют 8 спортсменов.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации