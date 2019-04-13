Саркис Адамян стал автором гола

Член национальной сборной Армении, нападающий Саркис Адамянстал автором голевого паса в составе клуба.

Как передает Арменпресс, в 29 туре Бундеслиги «Ян Регенсбург» в гостях играл с «Юниор Берлин». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Саркис Адамян был в стартовом составе «Ян Регенсбург» и забил 11-метровый.

По итогам этого тура «Ян Регенсбург» с 42 очками - на 8 месте в рейтинговой таблице.