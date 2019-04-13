Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Саркис Адамян стал автором гола


Член национальной  сборной  Армении, нападающий  Саркис Адамянстал автором голевого паса в  составе  клуба.

Как  передает Арменпресс, в 29 туре  Бундеслиги «Ян Регенсбург» в гостях играл с «Юниор Берлин». Встреча  закончилась со счетом 2:2.

Саркис Адамян был в  стартовом составе  «Ян Регенсбург» и забил 11-метровый.

По итогам этого тура «Ян Регенсбург»  с 42 очками - на 8 месте  в рейтинговой  таблице.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации