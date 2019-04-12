В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей отключать уведомления из групповых чатов, при этом не выходя из них. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет 9to5Google.
Отмечается, что необходимость создания такой опции появилась из-за того, что многие пользователи недовольны добавлением в многочисленные групповые обсуждения, однако не могут просто покинуть чат, так как это увидят участники.
Благодаря функции "режим игнорирования архивных чатов", пользователь сможет остаться в группе, не получая при этом уведомления о новых сообщениях.
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