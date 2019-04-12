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Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР


Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал главой Госсовета КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Переизбрание северокорейского лидера Ким Чен Ына председателем Государственного совета КНДР - высшего исполнительного органа государственной власти страны произошло в ходе первой сессии 14-го Верховного Народного Собрания,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Там же был назначен новый премьер-министр Северной Кореи. Место Пак Пон Джу занял Ким Чже Рен, старший член правящей Трудовой партии Кореи.

При этом председателем президиума Верховного народного собрания - церемониальным главой государства, вместо Ким Ен Нама, стал Цой Рен Хэ.




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