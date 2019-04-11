Мэй подтвердила, что Ассанж арестован по запросу США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что арест основателя WikiLeaks демонстрирует верховенство права в стране, подтвердив, что Джулиана Ассанжа задержали по запросу США.

"Этот случай (с арестом Ассанжа - ИФ) показывает, что в Великобритании все следуют предписаниям закона", - сказала она.

"Ассанж был арестован в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединенными Штатами", - сказала Мэй. "Теперь это (экстрадиция - ИФ) - вопрос применения права, который стоит перед судом", - добавила она.

При этом премьер-министр поблагодарила сотрудников полиции Лондона, которые произвели арест Ассанжа,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее WikiLeaks сообщила, что ее основатель арестован по запросу США, хотя президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что получил от Лондона письменное обязательство не выдавать Ассанжа в страну, где ему может грозить смертная казнь.