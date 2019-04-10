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Конгрессмен США считает Ким Кардашьян “секретным оружием” для признания Геноцида армян


Конгрессмен США Джеки Шпейер призвала армян обратиться к Ким Кардашян в Twitter с тем, чтобы она призвала президента Дональда Трампа признать Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс, об этом она сказала в рамках мероприятия, посвященного 104-й годовщине Геноцида армян.

«В этом вопросе у армянской общины есть секретное оружие. Необходимо, чтобы Ким Кардашян посредством Twitter призвала Дональда Трампа официально признать Геноцид армян», - отметила конгрессмен.




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