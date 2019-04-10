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В Тбилиси появились инсталляции с перевернутыми автомобилями


В нескольких местах на улицах Тбилиси появились автомобили, поврежденные в результате аварии. Они расположены на специально установленных столбах.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел и мэрии Тбилиси, они не являются авторами этой кампании и пытаются выяснить, кто их установил. По их словам, предположительно, кампания связана с некой частной компанией.

Впрочем, о содержании инсталляции, непонятно откуда взявшихся для мэрии, прекрасно известно члену городского собрания от правящей партии Шалве Огбаидзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

"Цель акции - еще раз заставить нас задуматься о необходимости осторожного передвижения  и предупредить, чтобы наш автомобиль не оказался на этом стенде. Это мировой и европейский опыт. Этакая шоково-социальная кампания", - заявляет Огбаидзе.

Появление автомобилей в Тбилиси вызвало интерес у пользователей социальных сетей, и они активно публикуют фотографии, снятые в разных районах столицы.

 

 




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