Премьера видеоклипа на песню Ото Немсадзе, с которой певец представит Грузию на конкурсе песни "Евровидение" в Израиле, состоялась в тбилисском кинотеатре "Кавеа Галерея" накануне, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Евровидение - 2019" пройдет в Тель-Авиве. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая. Немсадзе выступит с грузинской песней "Сул цин иаре" ("Иди только вперед") 14 мая, во второй части полуфинального вечера под номером 11.

Клип Немсадзе снят в черно-белом цвете. Видео несет единственный и главный посыл - мечту о территориальной целостности Грузии и сильное желание ее восстановления.