Сафарян и Теванян могут побороться за бронзовые медали чемпионата Европы

Члены сборной Армении по вольной борьбе Давид Сафарян и Вазген Теванян могут стать бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», Вазген Теванян (65 кг) может побороться за бронзовую медаль. Он проведет поединок с представителем Беларуси Хусейном Шахбановым.

Давид Сафарян (70 кг) также получил право побороться за бронзовую медаль, и его соперником будет Магомедрасул Гаджимагомедов.

Во второй день соревнований в борьбу вступят 4 армянских спортсмена. В весовой категории 61 кг Арсен Арутюнян в квалификационном раунде встретится с представителем Украины Владимиром Буруковым. В весовой категории 74 кг Варужан Каджоян поборется с грузином Автандилом Кентчадзе, а Оганес Мхитарян (86 кг) в квалификационном раунде встретится с греком Георгиосом Савулидисом, Андраник Галстян (125 кг) в 1/8 финала померится силами с латвийцем Дмитрисом Михаловсом.