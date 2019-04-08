Путин призвал отменить действующие ограничения в торговле с Турцией

Расширению торговли между РФ и Турцией могла бы способствовать отмена пока еще действующих ограничений в этой сфере. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.

"Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок. Активизации инвестиционного сотрудничества будет способствовать запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики: в промышленности, металлурги, сельском хозяйстве, секторе высоких технологий", - заявил Путин.