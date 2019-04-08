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Умерла актриса из "бондианы" Надя Регин


Сербская актриса Надя Регин, игравшая в "бондиане", умерла в возрасте 87 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте киносаги.

"Наши мысли с ее родными и друзьями в этот печальный момент", - отмечается в заявлении.

Надя Регин сыграла небольшие роли в фильмах "Из России с любовью" и "Голдфингер", посвященных приключениям "агента 007".

Регин родилась в сербском городе Ниш. Она начала свою актерскую деятельность, сыграв в нескольких европейских картинах. Известность ей принесли роли в британских фильмах и сериалах, после чего ее пригласили сниматься в "бондиане".

 

 




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