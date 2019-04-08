В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

Парламент Грузии в понедельник утвердил в третьем чтении законодательную инициативу правительства об отмене выпускных экзаменов для учеников 11 и 12 классов школ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В грузинских школах учатся 12 классов, выпускные экзамены проходили в два этапа: в 11 и 12 классе.

"Инициативу поддержали 80 депутатов, а восемь - против", - заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский по итогам голосования.

Заседание законодательного органа транслировали грузинские телекомпании.

Изменения в закон "Об общем образовании" вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".