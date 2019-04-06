Боксеры завоевали бронзовые медали на международном турнире
На проходившем в Анапе Мемориале Николая Павловского по боксу среди юношей два представителя Армении завоевали бронзовые медали.
Как передает Арменпресс, 3 место заняли РудольфГарбоян (49 кг) и РафаелОваннисян (75 кг).
В Анапе армянские спортсмены выступали под руководством старшего тренера юношеской сборной Карена Адамяна и тренера Гарика Багдасаряна.
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