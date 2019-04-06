Боксеры завоевали бронзовые медали на международном турнире

На проходившем в Анапе Мемориале Николая Павловского по боксу среди юношей два представителя Армении завоевали бронзовые медали.

Как передает Арменпресс, 3 место заняли РудольфГарбоян (49 кг) и РафаелОваннисян (75 кг).

В Анапе армянские спортсмены выступали под руководством старшего тренера юношеской сборной Карена Адамяна и тренера Гарика Багдасаряна.