Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Боксеры завоевали бронзовые медали на международном турнире


На проходившем в  Анапе   Мемориале   Николая Павловского по боксу  среди юношей  два представителя  Армении завоевали бронзовые  медали.

Как передает Арменпресс, 3 место заняли РудольфГарбоян (49 кг) и РафаелОваннисян (75 кг).

В  Анапе  армянские  спортсмены  выступали под руководством старшего  тренера юношеской  сборной  Карена  Адамяна и тренера  Гарика Багдасаряна.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации