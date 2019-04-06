Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Президент Арцаха принял начальника Генштаба ВС Армении


5 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения АртакаДавтяна.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации