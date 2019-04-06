Президент Арцаха принял начальника Генштаба ВС Армении

5 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения АртакаДавтяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.