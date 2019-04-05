Теван Погосян не видит изменений в поведении и целях Азербайджана

Председатель Центра человеческого развития Теван Погосян считает, что Азербайджан не изменился ни в своем поведении, ни в целях. Как передает «Арменпресс», такое мнение Теван Погосян высказал на пресс-конференции 5 апреля, говоря о встрече Пашинян-Алиев под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вене. “В действительности для меня еще раз было доказано то, что я говорил до встречи - не жду ничего особенного ”, - сказал Теван Погосян.

Погосян также говорил о том, какой была позиция Азербайджана раньшеи какую проблему Азербайджан пытается решить сейчас. “По моему мнению, он поставил перед собой одну задачу - сломить армянское единство”, - сказал Теван Погосян и добавил, что Азербайджан сейчас, покупая оружие и боеприпасы, проводя военные учения, усиливает другую альтернативу и пытается идти на обострение. Такой и будет политика этой страны.

По мнению Тевана Погосяна, Азербайджан не желает идти на какой-либо шаг, способствующий прогрессу. “Они будут выигрывать время по своему усмотрению, а мы должны понять, как мы сможем использовать это время и усиливать наши альтернативы, чтобы за столом переговоров диктовать свою повестку дня. Если наша цель - ничего не уступить, мы должны суметь заселить Арцах и делать это без стыда”, - сказал Погосян.

Он добавил, что после Апрельской войны 2016 года армянская сторона усилила передовую, поставлены приборы наблюдения, траншеи стали глубже.

29 марта в Вене состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Для подготовки встречи 28 марта состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Эндрю Шофера и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, а также были контакты с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В центре обсуждений был процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Встреча Пашинян – Алиев -первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Мери Киракосян