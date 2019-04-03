Банковская система Армении конкурентоспособна и в ЕАЭС

Постоянная комиссия НС по вопросам региональной и евразийской интеграции дала положительное заключение соглашению “Об экономическом и торговом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны”, включив его в повестку дня второй сессии НС 7-го созыва. Заместитель председателя Постоянной комиссии по региональным вопросам и евразийской интеграции Армен Памбухчян в беседе с “РА”отметил, что он это соглашение считает преимущественно политическим документом, которым фиксируются пути нашей дальнейшей деятельности с Китаем, естественно, имея в себе также компоненты экономического характера. “Если соглашение ЕАЭС-Иран для нас открывает 70-миллионный рынок, то по части Китая - уже 2-х миллиардный. Естественно, из этих двух стран мы импортируем больше, чем экспортируем, исходя из структуры нашей экономики, но здесь нужно учитывать, что Армения в своем географическом положении находится в таком месте, что, как страна ЕАЭС, является единственной сухопутной страной, граничащей с Ираном, а в случае с Китаем эта страна имеет определенные интересы экспорта в Европу. Армения может стать той точкой пересечения, посредством которой из Китая будет проходить прежний Шелковый путь”, - сказал депутат, напомнив, что несколько месяцев назад из Китая в Великобританию через Россию отправился первый поезд.

Памбухчян, долгие годы проработав в банковской системе, констатирует, что одной из самых состоявшихся систем Армении является банкоеская, которая даже во времена финансово-экономических кризисов проявляла себя максимально стабильно. В этом плане банковская система Армении может быть конкурентоспособной и на территории ЕАЭС. “Вице-президент Центрального банка отметил, что у нас есть определенные современные решения, есть обмен опытом со странами ЕАЭС, и нет таких решений и методов, которые применялись бы в ЕАЭС, а у нас нет. В этом плане мы полностью конкурентоспособны, конкурентоспособен также размер уставного капитала наших банков”, - подытожил депутат.

ЛусинеМхитарян

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