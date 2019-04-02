Названы лучшие в мире туристические прогулочные маршруты

На первом месте рейтинга лучших туристических прогулочных маршрутов оказалась Пеннинская дорога в Великобритании, протяженностью более 450 километров, сообщает CNN.

На втором месте рейтинга расположился Путь Святого Иакова. Он входит в число памятников нематериального наследия ЮНЕСКО и пролегает по северной Испании к городу Сантьяго-де-Компостела, где, как считается, и захоронен Святой Иаков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Третье место - у Аппалачской тропы в США, которая считается одной из самых длинных в мире (около трех с половиной тысяч километров).

Замкнули пятерку Путь Басё в Японии и однодневный маршрут в Аргентине у курортного города Барилоче.

Также в рейтинг вошли маршрут по горе Тубкаль в Марокко, прогулки по Великой китайское стене, по "Драконьей спине" в Гонконге, Дингл Вей в Ирландии и другие.