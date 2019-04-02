Заседание по поводу апелляционной жалобы о продлении срока ареста Кочаряна еще на два месяца состоится 4 апреля

Апелляционная жалоба, поданная группой защиты против решения суда первой инстанции о продлении срока ареста в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, будет рассмотрена 4 апреля в 12: 00. Об этом «Арменпресс» сообщили в группе защиты Роберта Кочаряна.

Жалобу рассмотрит судья Апелляционного уголовного суда Рузанна Барсегян.

15 марта суд первой инстанции удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста в отношении Роберта Кочаряна еще на два месяца.

В то же время суд отклонил ходатайство группы защиты о признании залога допустимым. Суд констатировал также, что отсутствует обоснованное подозрение по поводу взяток, выдвинутых Роберту Кочаряну.