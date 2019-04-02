СМИ: решающее голосование по сделке об условиях Brexit может пройти 4 апреля

Окончательное голосование в британском парламенте по проекту соглашения об условиях Brexit, заключенному премьер-министром Терезой Мэй с ЕС, может состояться в четверг, 4 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Sun.

В понедельник депутаты британского парламента отвергли все четыре альтернативы проекту соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, которые были отобраны спикером Палаты общин Джоном Беркоу. Согласно информации издания, кабинет министров все больше склоняется в пользу отклоненного предложения депутата от правящей Консервативной партии Кеннета Кларка и "с неохотой, но согласится" на данную альтернативу в случае, если парламент в четвертый раз не одобрит проект соглашения Мэй. Данная инициатива требовала от правительства включения в любое будущее соглашение с ЕС пункта о "постоянном и всеобъемлющем таможенном союзе с ЕС, распространяющемся на всю Великобританию".

В свою очередь, политический обозреватель издания The Times отмечает, что министр финансов королевства Филип Хаммонд обратится к кабинету Мэй во вторник "с просьбой рассмотреть возможность проведения референдума по вопросу Brexit в связи с тем, что ни консерваторы, ни сама страна не может допустить проведения выборов. По мнению Хаммонда, британское правительство может "либо предложить компромиссный сделке по Brexit вариант, либо согласиться с проведением второго референдума о выходе страны из ЕС".