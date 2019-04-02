Глава МИД Ирана назвал давление США на Тегеран "экономическим терроризмом"
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал давление со стороны США на Тегеран "экономическим терроризмом", поскольку оно мешает оказывать помощь во время наводнений в Иране, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Максимальное давление" президента США Дональда Трампа - несоблюдение резолюции СБ ООН 2231 и постановления Международного суда - препятствует усилиям по оказанию помощи со стороны иранского Красного полумесяца всем сообществам, опустошенным беспрецедентными наводнениями", - написал Зариф в Twitter, отметив, что Иран из-за этого не получает спасательные вертолеты.
"Это не просто экономическая война, это экономический терроризм", - добавил глава иранского МИД.
С минувшей недели Иран столкнулся с мощными наводнениями, затронувшими примерно треть провинций страны - стихия, ставшая следствием обильных осадков, унесла жизни десятков жителей, коснувшись как минимум десяти провинций Ирана. Власти страны решили задействовать военных для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнений.