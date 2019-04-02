Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал давление со стороны США на Тегеран "экономическим терроризмом", поскольку оно мешает оказывать помощь во время наводнений в Иране, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Максимальное давление" президента США Дональда Трампа - несоблюдение резолюции СБ ООН 2231 и постановления Международного суда - препятствует усилиям по оказанию помощи со стороны иранского Красного полумесяца всем сообществам, опустошенным беспрецедентными наводнениями", - написал Зариф в Twitter, отметив, что Иран из-за этого не получает спасательные вертолеты.

"Это не просто экономическая война, это экономический терроризм", - добавил глава иранского МИД.

С минувшей недели Иран столкнулся с мощными наводнениями, затронувшими примерно треть провинций страны - стихия, ставшая следствием обильных осадков, унесла жизни десятков жителей, коснувшись как минимум десяти провинций Ирана. Власти страны решили задействовать военных для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнений.