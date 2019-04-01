Армен Саркисян встретился с представителями компании IBM

Президент Республики Армения Армен Саркисян 1 апреля встретился с делегацией, возглавляемой директором IBM в России и странах СНГ Ирис Джебой.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении, в ходе встречи собеседники обсудили рамки сотрудничества и возможные совместные программы.

Президент Армен Саркисян отметил, что Армения заинтересована в развитии информационных и цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что у нашей страны, для того, чтобы быть лидером в этой сфере, есть все необходимые условия. В частности, Армен Саркисян отметил, что Армения имеет высококачественную научную и образовательную среду, а также является важным мостом между Востоком и Западом.

Представитель компании IBM Ирис Джеба отметила, что они заинтересованы в сотрудничестве с Арменией, и поэтому готовы рассмотреть возможность совместных программ.