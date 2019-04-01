ЛАГ будет настаивать на принятии резолюции СБ ООН против решения США по Голанским высотам

Страны - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) будут настаивать на принятии резолюции СБ ООН против решения США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как отмечает агентство Reuters, в итоговом заявлении состоявшегося в воскресенье в Тунисе межарабского саммита участники встречи предостерегли другие страны от любых попыток последовать американскому примеру.

"Арабские государства представят проект резолюции в СБ ООН и запросят заключение Международного суда ООН о незаконности и недействительности американского признания", - отмечается в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Продвижением проекта резолюции в СБ ООН займется Кувейт (эмират в настоящее время является непостоянным членом СБ ООН ), - отметил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной с главой МИД Туниса Хмайесом Жинауи пресс-конференции по итогам саммита. - Решение США по Голанам не имеет никакой юридической силы, никто из членов СБ ООН, в том числе союзники США, не поддержали его".