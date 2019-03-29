Суд над Робертом Кочаряном будет открытым

Суд над вторым президентом Армении Робертом Кочаряном будет открытым, но не исключено, что будут части, по которым будут существовать препятствия для проведения общественного расследования. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 29 марта заявил генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян.

«По сути, расследование будет открытым. Не исключено, что будут части, в рамках которых у нас есть запрет на проведение публичного судебного разбирательства, но, как правило, оно открыто на данный момент», - сказал Давтян.