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В 7-ом туре турнира в Шарже Габриэль Саргсян одержал победу


Член мужской сборной Армении по шахматам Габриэль Саркисян продолжает успешно выступать на международном турнире в Шарже.

Как передает «Арменпресс», в 7 туре Саркисян обошел Саурабха Ананда (Индия). Сейчас армянский шахматист имеет 5 очков и уступает лидеру на одно очко.

На проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах крупном международном турнире «Шаржа Мастерс» участвуют 178 шахматистов из 31 страны, в том числе 35 гроссмейстеров.

 




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