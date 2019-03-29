В 7-ом туре турнира в Шарже Габриэль Саргсян одержал победу

Член мужской сборной Армении по шахматам Габриэль Саркисян продолжает успешно выступать на международном турнире в Шарже.

Как передает «Арменпресс», в 7 туре Саркисян обошел Саурабха Ананда (Индия). Сейчас армянский шахматист имеет 5 очков и уступает лидеру на одно очко.

На проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах крупном международном турнире «Шаржа Мастерс» участвуют 178 шахматистов из 31 страны, в том числе 35 гроссмейстеров.