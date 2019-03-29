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Сергей Мовсесян отстает от лидера чемпионата Европы на пол-очка


На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам состоялись партии предпоследнего тура.

Как передает «Арменпресс», в 10 туре победу одержали Сергей Мовсесян, Грант Мелкумян, Мануэл Петросян и Шант Саргсян. Свои партии вничью завершили Арман Пашикян, Роберт Ованнисян и Айк Мартиросян. Потерпел поражение Самвел Тер-Саакян.

За один тур до завершения турнира Сергей Мовсесян имеет 7,5 очков и отстает от лидера на пол-очка.




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