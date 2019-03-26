Тигран Уриханян внес некоторые изменения в проект ежемесячной выплаты за обучение в вузах

Студенты вузов будут платить за обучение ежемесячно. Как передает «Арменпресс», после первого чтения изменения в законопроекте О внесении изменений в Закон РА «Об образовании», во втором чтении представил автор, депутат фракции «Процветающая Армения» Тигран Уриханян. «Академический и учебный год отличаются друг от друга разницей в два, иногда три месяца. Следовательно, формулировка была дана следующим образом: плату за обучение могут платить по месяцам учебного года», - сказал Уриханян и добавил, что, по сути, больших изменений не было сделано.

Он отметил, что студенты могут разделить плату за один учебный год на учебные месяцы и заплатить минимальную сумму в этом размере.

Уриханян сообщил, что сейчас обсуждается вопрос разработки проекта закона об освобождении лиц с инвалидностью от платы за обучение при высокой успеваемости в течение одного полугодия.