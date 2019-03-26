Решение Трампа по Голанам противоречит международному праву, заявил Роухани
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты за Израилем противоречит международному праву, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Никто и помыслить не мог, что в Америке придет (к власти) господин, который, вопреки международным положениям, в одностороннем порядке передаст экспроприатору территорию, принадлежащую другой стране", - приводятся слова иранского президента на его официальном сайте.
Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами. Однако в 1981 году Совет безопасности ООН в своей резолюции признал действия Израиля недействительными.