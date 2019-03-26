В Армении будет внедрена система против плагиата

Высший аттестационный комитет ведет работу по внедрению системы антиплагиата.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в ходе обсуждения в НС проекта о запрете рекламы организаций, занимающихся продажей курсовых, дипломных работ

сказала замминистра образования и науки Армении Аревик Анапиосян.

«Высший аттестационный комитет ведет работу по внедрению системы антиплагиата. Должна быть создана база на армянском языке. Это предполагает определенные усилия, и в этом направлении предпринимаются действия», - сказала Анапиосян.

Она также сообщила, что сегодня Высшим аттестационным комитетом и Комитетом по науке разрабатывается система рейтинга журналов. Таким образом, вводится критерий, если в одной статье в журнале будет случай плагиата, то рейтинг журнала может спуститься.

Анапиосян отметила важность того, чтобы в вузах преподавались определенные курсы по методологии исследований, для того чтобы студенты знали, как писать эссе.