В Армении будет внедрена система против плагиата
Высший аттестационный комитет ведет работу по внедрению системы антиплагиата.
Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в ходе обсуждения в НС проекта о запрете рекламы организаций, занимающихся продажей курсовых, дипломных работ
сказала замминистра образования и науки Армении Аревик Анапиосян.
«Высший аттестационный комитет ведет работу по внедрению системы антиплагиата. Должна быть создана база на армянском языке. Это предполагает определенные усилия, и в этом направлении предпринимаются действия», - сказала Анапиосян.
Она также сообщила, что сегодня Высшим аттестационным комитетом и Комитетом по науке разрабатывается система рейтинга журналов. Таким образом, вводится критерий, если в одной статье в журнале будет случай плагиата, то рейтинг журнала может спуститься.
Анапиосян отметила важность того, чтобы в вузах преподавались определенные курсы по методологии исследований, для того чтобы студенты знали, как писать эссе.