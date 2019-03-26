Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, но в свой театр ему ездить пока сложно, врачи советуют полностью восстановиться, написал в официальной группе актера в Facebook его друг Артур Согомонян.

"Наш мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным". С журналистами не общается, активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями. В театр ездить пока сложно, врачи рекомендуют сначала полностью восстановиться и только потом приступать к работе", - написал Согомонян.

Согомонян также сообщил, что Театр Армена Джигарханяна учредил премию молодым актерам имени своего художественного руководителя, и Джигарханян планирует лично просматривать работы, присланные на соискание премии, чтобы выбрать лучшие,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.